Charlotte, NC.- NC Medicaid está en proceso de recertificación. Es probable que el Departamento de Servicios Sociales necesite alguna información del beneficiario para completar la gestión.

Desde el 1 de abril comenzaron los cambios en Medicaid a raíz del fin de la emergencia público.

Beneficios de Medicaid y Servicios de Alimentos y Nutrición, conocidos como cupones de alimentos, han cambiado e impactado a miles de familias.

Ver más: ¿Cuándo estará vigente la expansión de Medicaid?

El asistente social de Medicaid intentará completar su recertificación utilizando información de recursos electrónicos, sin ponerse en contacto con usted. Sin embargo, en caso de necesitar más detalles intentará contactarlo a través de cartas por correo postal, correo electrónico o mensaje de texto.

NC Medicaid está en proceso de recertificación

Francisco Guzmán, coordinador de alcance de minorías de la división de Bienestar Infantil y Familiar del Departamento de Salud y Servicios humanos de Carolina del Norte, conversó con Progreso Hispano News sobre este proceso de recertificación de Medicaid.

“Tenemos que tomar ciertas medidas, asegurarnos que nuestra información está actualizada porque si tú vivías en un lugar y te cambiaste y no quedó tu información actualizada dentro de las bases de datos, no te van a llegar esas cartas”.

Guzmán dijo que si las cartas llegan en inglés existe la opción de hacer la solicitud para un envío bilingüe.

Ver más: Gobernador Cooper firmó la expansión de Medicaid como ley

El funcionario explicó que desde el 1 de abril Medicaid cambió y se eliminó un seguro conocido como SHIIP donde las familias hacían un copago a bajo costo.

“Ahora dentro de esta recertificación muchas familias van a estar quedando fuera. En 2023 hay nuevos lineamientos económicos. Es importante que la gente sepa que los lineamientos económicos son bases que se toman y dependiendo cuántos vivan en tu casa, dependiendo cuánto ganen, serán elegibles o no al Medicaid”.

Francisco Guzmán informó que si las personas no califican al Medicaid existe otra opción. Puede ver si es elegible a través de la asistencia de seguro médico. Sobre este plan puede conseguir más información al llamar al 1-800 318-2596 o visitar healthcare.gov.

El proceso de recertificación de Medicaid no es nuevo. Se realiza cada año, pero durante la pandemia se suspendió. “A lo mejor el día de hoy yo estoy trabajando, pero mañana no y eso me va a dar a mí una elegibilidad o viceversa”, explicó.

Las recertificaciones de Medicaid se realizarán de forma continua hasta el 2024.

Francisco Guzmán cree que algunas familias están confundidas al escuchar sobre la expansión y recertificación de Medicaid. Pero son cosas distintas.

La recertificación es para determinar si la inscritas aún son elegibles o si deben buscar otra cobertura.

La expansión permite abrir el abanico de parámetros para una elegibilidad.

Video: NC Medicaid está en proceso de recertificación, asegúrese de dar respuesta