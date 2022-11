participa-en-la-old-armor-5k-for-heroes

Kannapolis, NC.- La Old Armor 5k for Heroes reunirá este fin de semana a un nutrido grupo de participantes de todas las edades.

La carrera es la tercera de una serie de eventos de Run Kannapolis programados desde agosto.

La carrera iniciará a las 9 am del sábado 12 de noviembre justo frente a la cervecería Old Armor, 211 West Avenue de Kannapolis.

Run Kannapolis forma parte de la marca Discover a Healthy Life de la Ciudad de Kannapolis y está copatrocinada por Atrium Health.

Join us for the last Run Kannapolis event of the year – the Old Armor 5K for Heroes. 9 a.m. November 12 in front of Old Armor Brewery, 211 West Avenue. Runners and walkers of all ages and abilities are invited to participate. Register at https://t.co/qsPFEIlxaK. pic.twitter.com/zHSqS8D24G

— Kannapolis, NC (@Kannapolis) November 8, 2022