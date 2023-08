Pareja ganó $ 2 millones con nuevo juego de raspadito

Charlotte, NC.- Una pareja ganó 2 millones de dólares después de probar su suerte en un nuevo juego de raspadito de la lotería de Carolina del Norte.

Debra y John Whitaker, de Cameron, condado Lee, fueron sorprendidos al ganar el premio mayor de Big Cash Payout.

Ellos invirtieron $ 20 en un boleto y el retorno superó las expectativas de cualquier jugador de lotería.

La pareja que ganó el premio acudió el pasado martes a la sede de NC Education Lottery a reclamar su dinero.

Debra and John Whitaker tried their luck on a $20 lottery ticket and won the first $2 million prize in a new scratch-off game. Their lucky Big Cash Payout ticket was purchased at Food Lion on Monroe St in #Carthage. Congratulations😀👍! #nclottery https://t.co/LLOOOgyzhZ pic.twitter.com/bik2sCvdlv

— NC Education Lottery (@nclottery) August 29, 2023