Juego de lotería entrega premio de $ 4 millones

Charlotte, NC.- Una afortunada ganadora reclamó el segundo de los seis premios de $ 4 millones de un nuevo juego de raspadito de NC Education Lottery.

Se trata de Black Titanium que se estrenó en junio con una gran variedad de opciones de juego y premios.

Diane Howard de la ciudad de Clinton en el condado Sampson, Carolina del Norte, es la persona que probó su suerte y ahora es millonaria.

Diane Howard of #Clinton tried her luck on a $30 scratch-off and won a $4 million prize! Howard bought her Black Titanium ticket from Circle K on West N.C. 24 in #Warsaw. Congratulations, Diane! Four $4 million prizes remain. #NCLottery https://t.co/IvQb5Ar3fJ pic.twitter.com/lLe33RY36O

— NC Education Lottery (@nclottery) August 7, 2023