Oficial retirado de CMPD falleció de manera trágica

Charlotte, NC.- Un oficial retirado de la policía de Charlotte falleció trágicamente en su casa, confirmaron las autoridades.

Johnny Jennings, jefe del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés), comunicó el deceso en su cuenta de Twitter.

“Es con gran pesar que anunciamos el fallecimiento de un querido miembro de la División del Aeropuerto (retirado) del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, oficial Anthony «Tony» Crawford. Falleció trágicamente el martes 6 de junio de 2023 en su casa en Waxhaw, NC”, dijo Jennings.

El jefe de policía no ofreció detalles en torno al deceso de Crawford, pero sí valoró su gran trabajo dentro del departamento al que ingresó en 1989 como uno de los primeros oficiales de patrulla en bicicleta y coordinadores comunitarios en Central Division.

It is with heavy hearts that we announce the passing of a beloved member of the Charlotte-Mecklenburg Police Department Airport Division (Ret.) Officer Anthony “Tony” Crawford. He tragically passed away on Tuesday, June 6, 2023, at his home in Waxhaw, NC.

— Chief Jennings (@cmpdchief) June 8, 2023