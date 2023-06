Iniciativa NC SAFE, ¿de qué trata?

Raleigh, NC.- El gobernador Roy Cooper lanzó la iniciativa NC SAFE que busca asegurar todas las armas de fuego de manera efectiva en Carolina del Norte.

La iniciativa consiste en una campaña educativa y llamado de conciencia sobre las condiciones de almacenamiento de armas para evitar el acceso a niños y adolescentes, así como impedir su uso para hechos de violencia.

“Para aquellos de nosotros que poseemos armas, es nuestra responsabilidad mantenerlas seguras y fuera de las manos equivocadas”, dijo Cooper.

El gobernador explicó que el almacenamiento seguro es una parte esencial de la posesión responsable de armas. “Esta iniciativa alentará a los habitantes de Carolina del Norte a asegurar sus armas de fuego en sus hogares y vehículos de manera segura”.

Today, Gov. Cooper announced the NC S.A.F.E. (Secure All Firearms Effectively) initiative. Safe storage is an essential part of responsible gun ownership, and this initiative will encourage North Carolinians to safely secure their firearms. pic.twitter.com/Wm2zVZEBy9

La iniciativa NC SAFE tiene tres claves enumeradas en un comunicado del gobierno de Carolina del Norte.

El gobierno estatal recomienda maneras de asegurar un arma de manera efectiva: candados de cable, candados de gatillo, cajas fuertes para armas, cajas de seguridad y estuches para armas.

Además, en caso de llevarla en un vehículo es necesario siempre mantener cerrado con llave el auto y asegurar el arma con un dispositivo de bloqueo.

Attorney General @JoshStein_ and our office are proud to support and join in raising awareness this week for the NC S.A.F.E. (Secure All Firearms Effectively) initiative. Safe storage helps to keep us all safer, especially our kids. Learn more: https://t.co/PhECH95oO5@nc_safe pic.twitter.com/tpoPMF07k2

— NC Attorney General (@NCAGO) June 6, 2023