nuevo-parque-con-mirador-en-charlotte-airport

Charlotte, NC.- Un nuevo parque con mirador está previsto construirse en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas.

El nuevo Overlook, el quinto que se ha construido en el aeropuerto durante décadas, será un parque con vistas espectaculares del aeródromo, el horizonte y la terminal.

La construcción, pendiente de la aprobación del Ayuntamiento de Charlotte, está programada tentativamente para comenzar a fines del verano o principios del otoño con una apertura proyectada para fines de la primavera a principios del verano de 2024, indicó el aeropuerto en un comunicado.

Exciting News 🎉: The new #CLTOverlook is coming in 2024! Enjoy shaded areas, playgrounds, restrooms and most importantly, runway and skyline views including the future fourth parallel runway. For more info: https://t.co/8ki12RCshD pic.twitter.com/75vtA7Omds

— CLT Airport (@CLTAirport) April 24, 2023