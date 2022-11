Nicole: Lluvias, vientos y posibles cortes de electricidad

Charlotte, NC.- La tormenta Nicole traerá ráfagas de viento y fuertes lluvias a las Carolinas este viernes y sábado. Las autoridades llaman a la prevención, así como Duke Energy que ofrece recomendación para mantenerse a salvo.

Nicole está en dirección al norte por la costa este de Estados Unidos; ya causó fuertes lluvias, inundaciones y apagones en Florida.

Duke Energy explica que incluso en caso de que se debilite, en su paso por las Carolinas puede tener el potencial de derribar árboles y líneas de electricidad.

“Nuestra fuerza laboral de Carolinas de alrededor de 6.000 trabajadores de líneas está lista y reparará los daños y restaurará la energía lo más rápido posible”, adelantó la empresa en un comunicado.

Heavy rains and gusty winds are expected to accompany #Nicole as it passes through the Carolinas on Friday, bringing the potential for high winds, flooding and widespread power outages. Customers should prepare for potential impacts. Learn more: https://t.co/Jpe4IXFwC8. pic.twitter.com/mkoicLANj9

— Duke Energy (@DukeEnergy) November 10, 2022