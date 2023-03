Gobernador Cooper firmó la expansión de Medicaid como ley

Charlotte, NC.- Roy Cooper, gobernador de Carolina del Norte, firmó este lunes 27 de marzo pasadas las 4 pm, el proyecto de ley de expansión de Medicaid, lo que podría brindar una cobertura a aproximadamente 600.000 personas en el estado, sobre todo a los adultos de bajos ingresos.

De acuerdo con los datos el condado Mecklenburg, tiene la mayor cantidad de beneficiarios de Medicaid, con cerca de 300.000 personas inscritas. Recordando que al menos 3 millones de personas en Carolina del Norte ya están inscritas al programa.

En este sentido, la representante Mary Belk explicó, «Estás hablando de 600,000 habitantes de Carolina del Norte que tendrán acceso a atención médica que no la tenían. No solo hay acceso para aquellos que quieren estar saludables y mantenerse saludables, sino que también genera empleos».

Este proyecto de ley ganó gran apoyo bipartidista en los últimos dos meses. Sin embargo, hubo opositores elevando su preocupación por los costos. Considerando que el gobierno federal paga el 90% del programa y el estado de Carolina del Norte asumirá el 10% de los costos.

Asimismo, el representante Jay Adams propuso otra mirada, «Podemos pagar nuestro 10 % y podemos pagarlo con los excedentes. Pero el 90 % que aportarán los federales no lo pagarán con los excedentes, sino que crearán una deuda adicional».

This is a monumental day for the people of our state. Medicaid Expansion is the working families bill of the decade in North Carolina. pic.twitter.com/wn40rtQUaf

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) March 27, 2023