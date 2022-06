Mecklenburg pasó a nivel moderado de contagio de COVID

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg pasó del nivel bajo a moderado de contagio de COVID-19, informaron las autoridades de salud.

«Este cambio al nivel medio significa que las personas con afecciones subyacentes como asma, EPOC, presión arterial alta y enfermedades cardíacas o cualquier persona con un sistema inmunitario debilitado deben ser más cautelosas ahora», dijo Raynard Washington, director de Salud Pública del Condado Mecklenburg.

El departamento explicó que la herramienta COVID-19 Community Level ayuda a las personas a decidir qué pasos de prevención tomar en función de los últimos datos de COVID-19 en su comunidad.

Ver más: Dónde conseguir el refuerzo COVID-19 para niños

Los niveles pueden ser bajos, medios o altos y se determinan al observar las camas de hospital que se usan, las admisiones al hospital y la cantidad total de casos nuevos de COVID-19 en un área. El cambio de bajo a medio en el condado refleja un aumento significativo de casos positivos.

We've moved from low to medium on the CDC's COVID-19 Community Level tool based on hospital beds in use, hospital admissions and new COVID-19 cases. The change reflects a significant increase in positive cases » https://t.co/CVW9UX7fvS pic.twitter.com/z4tsmEyNeP

— Mecklenburg County (@MeckCounty) June 3, 2022