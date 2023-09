Mecklenburg lanza alerta de estafa a propietarios de viviendas  

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg advirtió sobre una carta fraudulenta, que incluye lo que parece ser el membrete oficial del aviso de revaluación, con una demanda de dinero a los propietarios de viviendas.

Las autoridades están alertando sobre esta estafa para que los propietarios estén atentos y eviten ser víctimas de delincuentes.

La carta falsa, con lo que parece ser membrete de la Oficina del Tasador, reemplaza la información oficial con una aparente demanda de una “tarifa de liquidación” debido a una muerte y la propiedad que se transfiere, explicó el condado.

La carta también incluye una fecha límite para que el propietario desocupe su propiedad.

SCAM LETTER: A letter claiming to be from the Property Assessor and demanding money was received by a property owner.

If you receive a scam or questionable letter or have any questions, contact the Assessor’s Office: https://t.co/jewqcX3xoe pic.twitter.com/YLV1guyJbi

— Mecklenburg County (@MeckCounty) August 30, 2023