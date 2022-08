Más retrasos en rutas de autobuses

Charlotte, NC.- Este viernes hubo más retrasos en las rutas de autobuses del Charlotte Area Transit System (CATS).

La escasez de operadores ha sido una constante desde hace meses y los afectados son los usuarios al momento de movilizarse en la ciudad.

Debido a las ausencias de los operadores, espere demoras intermitentes en las rutas de autobuses, avisó CATS en sus redes sociales.

La empresa de transporte dijo que este viernes fueron 90 las ausencias de los operadores de autobuses.

“Gracias por su paciencia mientras trabajamos para abordar las escasez de mano de obra en toda la industria”, agregó.

