¡Legado Carter! Construirán 27 viviendas asequibles en Charlotte

Charlotte, NC.- Veintisiete viviendas asequibles serán construidas en una semana en Charlotte como parte del Carter Work Project, uno de los legados duraderos del expresidente Jimmy Carter.

Habitat Humanitarians, que tiene al expresidente y la ex primera dama Rosalynn Carter como sus voluntarios más reconocidos, están organizando el proyecto.

Las viviendas serán construidas del 1 al 6 de octubre en The Meadows en Plato Price, dijo la organización en un comunicado.

Smiles, sunshine and the sound of hammering were on full display today in Charlotte. Check out some of our favorite photos from a productive Monday at the #CarterWorkProject. pic.twitter.com/PPfnH4P7SI

— Habitat for Humanity (@Habitat_org) October 3, 2023