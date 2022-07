Latino robó vehículo y atropelló a oficial de CMPD

Charlotte, NC.- Un hombre latino que robó un vehículo y atropelló a un oficial de la policía de Charlotte ha sido acusado formalmente por las autoridades.

El hecho ocurrió el viernes 8 de julio cuando oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg fueron llamados a un negocio de venta de automóviles en 100 Red Roof Drive.

Al negocio le robaron un vehículo de su lote y estaba rastreando su trayectoria.

Los oficiales de policía encontraron el vehículo en el bloque 8800 de Sharonbrook Drive.

Case Update: Officer Struck by Vehicle

The suspect in this case has been identified as Bryan Calderon (DOB 10/29/1999). Around 2:30 p.m. on Friday, July 8, officers responded to 100 Red Roof Drive for a stolen vehicle call from an auto business. (1/5) pic.twitter.com/kMZt9hw8Ge

— CMPD News (@CMPD) July 11, 2022