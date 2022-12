La majestuosa Navidad en Biltmore Estate

Asheville, NC.- Una visita a la maravillosa e imponente finca de Biltmore Estate en Asheville es aún más especial e impresionante durante la época de Navidad.

La finca Biltmore ha tenido la belleza natural de las montañas y la casa y los jardines majestuosos para seducir, inspirar y permitir a los visitantes escapar de lo cotidiano.

Ubicada en las montañas de Blue Ridge, en One Lodge Street Asheville, NC 28803, esta propiedad familiar por más de un siglo ha cautivado por su hermosura. Tiene 8.000 acres y alberga un castillo renacentista francés de 250 habitaciones.

Sus visitantes pueden hospedarse en uno de sus hoteles o villas, andar en bicicleta, pasear en carruajes, caminar, pasear a caballo y más. La premiada bodega de vinos también es una parte integral de una visita a Biltmore.

