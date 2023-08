hombre-de-winston-salem-gana-sorteo-de-lucky-for-life

Charlotte, NC.- Las fechas de cumpleaños de los familiares de Paul Caudill le hicieron ganar un premio de lotería en Carolina del Norte.

Caudill es el ganador en un sorteo de Lucky for Life del pasado viernes, dijo NC Education Lottery.

El hombre de Winston-Salem compró su boleto de la suerte de $ 2 en 1 Stop en West Mountain Street en Kernersville. Ganó su premio de $ 25.000 al año de por vida al acertar las cinco bolas blancas.

Paul Caudill acudió el lunes a la sede de NC Education Lottery para retirar su premio. Dijo que no podía creer que tenía el boleto afortunado.

