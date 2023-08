Un juego de lotería para fanáticos de los Panthers

Charlotte, NC.- Un juego de lotería para fanáticos de los Carolina Panthers está disponible con una increíble variedad de premios.

Se trata de Carolina Panthers Fast Play. El boleto de $ 5 llevará al siguiente nivel a los participantes del juego de NC Education Lottery.

Para ganar haga coincidir cualquiera de sus números con cualquiera de los números ganadores y gane el premio que se muestra para ese número. También puede hacer coincidir cualquier número con el número duplicador y ganará el doble del premio que se muestra.

Ver más: Un latino gana premio mayor de lotería en NC

Un solo boleto puede tener varios premios.

El premio mayor continuo de Fast Play siempre se reinicia en $20,000 y crece con cada boleto comprado hasta que se gana.

We're heading to #Charlotte to see the #Panthers face off against the Jets in their first preseason game on Saturday! You’ll find us on the 500 level inside the stadium. Come to our booth for a free Panthers t-shirt with the purchase of two Panthers scratch-offs! Go Panthers! pic.twitter.com/qMg4G2qmys

— NC Education Lottery (@nclottery) August 11, 2023