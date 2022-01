Heridos dos esquiadores en NC

Beech Mountain, NC.- Esquiadores en Carolina del Norte resultaron heridos luego de que un hidratante dispara un fuerte chorro de agua hacia una telesilla en la que viajaban.

En las redes sociales circula un video de la impresionante ráfaga de agua en la estación de esquí en Beech Mountain Resort.

WBTV dijo que un invitado esquió en el hidrante mientras se realizaban las operaciones de fabricación de nieve. Una silla con otros invitados estaba sobre el hidrante en el momento del accidente. Algunas personas habrían saltado de la telesilla.

(BEECH MOUNTAIN, N.C. — Two people at Beech Mountain Resort in Avery County were taken to the hospital after a hydrant broke on Friday, according to a statement from the resort’s management./Sound on) pic.twitter.com/mzYZhvILma

