guardia-tuvo-encuentros-sexuales-con-dos-reclusas

Columbia, SC.- Un guardia de Carolina del Norte fue puesto a la orden de la justicia después de haber tenido encuentros sexuales con dos reclusas en una correccional de Carolina del Sur.

Khalim Jovan Battle, de 31 años, de Gastonia, trabajaba en Camille Graham Correctional Institution en Columbus cuando tuvo los encuentros con dos reclusas.

El correccional de mujeres de mediana seguridad alberga a 477 reclusas, según datos del Departamento Correccional de Carolina del Sur, que dio a conocer el caso.

