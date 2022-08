Festival Latinoamericano tendrá entrada gratuita

Charlotte, NC.- El popular Festival Latinoamericano se celebrará el 17 de septiembre en la ciudad de Charlotte con la novedad de que será la primera edición con entrada gratuita.

La Coalición Latinoamericana, que organiza el evento desde hace 32 años, invitó los residentes del Charlotte y ciudades vecinas a asistir al festival que conectará a los asistentes con las raíces latinas y tendrá una serie de presentaciones con artistas locales e internacionales.

La edición 2022 del Festival Latinoamericano se celebrará a partir de las 12 pm en el Symphony Park (4400 Sharon Rd).

Quienes asistan tendrán la oportunidad de interactuar con miembros de comunidades hispanas en Charlotte. También conocer la cultura de los diferentes países, representados en un evento de altísima calidad, donde la música en vivo, el arte y exquisitos platos, serán protagonistas, señala un comunicado.

