Charlotte, NC.- Las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés) llevarán a cabo este fin de semana una Feria Magnet de Opciones Escolares con el fin de acompañar y ofrecer alternativas educativas a la comunidad.

El evento, que contará con traductores en español entre otros idiomas, da la oportunidad a las familias de conocer la escuela y el personal del distrito y obtener información sobre las opciones escolares que ofrece CMS.

Ver más: Conozca opciones escolares gratuitas para sus hijos

La feria se llevará a cabo el sábado 4 de febrero de 10 am a 2 pm en Innovation Park, 7201 IMB Drive, Charlotte, NC 28262.

Feria Magnet de Opciones Escolares de CMS

La Feria Magnet de Opciones Escolares de CMS tendrá lugar durante el periodo de la Lotería de Opciones Escolares, que abrió el 16 de enero y termina el 13 de febrero.

El evento tomar decisiones sobre las escuelas que incluirá en su solicitud para la lotería.

No es necesario inscribirse para asistir a la Feria Magnet de Opciones Escolares, pero CMS pone a disposición un enlace donde puede hacerlo y así ayudar a los organizadores a ofrecer una mejor experiencia.

Ver más: Bachillerato a distancia para mexicanos en el exterior

La feria contará con actividades y entretenimiento para toda la familia como pintura artística, caricaturistas, DJ y puestos de comida.

También habrá presentaciones artísticas de estudiantes de las escuelas magnet Harding University High School, South Academy of International Languages, Northwest School of the Arts, North Academy of WorldLanguages y Long Creek Elementary.

Además de español, los asistentes recibirán asistencia en chino, japonés, francés, alemán, ucraniano, nepalí y árabe.

Para más información sobre la feria ingrese AQUÍ.

Video: Xpress Stops nuevo sistema de transporte para escuelas secundarias magnet