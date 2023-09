Escuadrón antibombas en escena por artículo sospechoso

Charlotte, NC.- El escuadrón antibombas estuvo activo este fin de semana después de que un artículo sospechoso fuera descubierto cerca del Transit Center en la ciudad de Charlotte.

El hecho ocurrió la tarde del sábado 2 de septiembre en la cuadra 200 de E. 4th Street.

Oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) estaban aprehendiendo a un sujeto que empezó a deshacerse de una pistola, cuchillos y otros objetos.

Los policía notaron un artículo que sospecharon podría tratarse de un artefacto explosivo.

De inmediato la policía activó el protocolo. El área fue cerrada y evacuada. Charlotte Area Transit System (CATS) avisó en sus redes sociales que habría retrasos en sus servicios de tren y autobús.

Miembros del escuadrón antibombas de CMPD llegaron al sitio, así como unidades de bomberos de Charlotte.

El escuadrón aseguró el artículo sospechoso.

Police activity has prompted the evacuation of the CTC. Anticipate delays on the LYNX Blue Line, CityLYNX Gold Line and bus routes. Buses are now operating from Brevard Street. Bus division staff in vests will be available to assist riders.

— Charlotte Area Transit System (@CATSRideTransit) September 2, 2023