Equipo de Investigación de Incendios Provocados exclusivo de mujeres

Charlotte, NC.- La U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) informó que existen 14.600 miembros que funcionan en la Investigación de Incendios Provocados, de los cuales 1.752 miembros del equipo son mujeres, además Zippia informó que solo el 12% de los que ocupan este cargo en Estados Unidos son mujeres.

Por su lado, el Greensboro Fire Department no solo posee una investigadora mujer, sino que tiene un equipo de tres repartidas en tres turnos distintos: A, B y C. Las tres investigadores se hacen llamar los Ángeles de Charlie de Greensboro.

Así pues, el equipo está conformado por: Bridget Crump, Vicky Martin y Jennifer Mann. Además, los Ángeles de Charlie de Greensboro están muy orgullosas de proteger la tercera ciudad más grande de Carolina del Norte.

Por si fuera poco, este equipo de mujeres de Investigación de Incendios Intencionales responde a los incendios de toda Greensboro desde la Estación de Investigación. Esta estructura está destinada exclusivamente a investigadores.

