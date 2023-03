Incendio consumió restaurante japonés en Gastonia

Gastonia, NC.- Un incendio en el restaurante japonés Sake Express ubicado en 1327 East Franklin Blvd, en Gastonia ocasionó que se cerrara el local de comida asiática luego de que un trabajador de la cocina del restaurant dejara una plancha encendida, según declaró Lisa Nguyen, propietaria del restaurante.

Se sabe que el incendio inició en la madrugada del viernes. Como consecuencia Nguyen, también dijo que esperaba evaluar cuánto serían los costos de remodelación del edificio, sin embargo sentenció, «pero se ve bastante mal».

La misma propietaria aclaró que el restaurante japonés en Gastonia estaba cerrado cuando inició el incendio.

Por su parte, Phil Welch, jefe de bomberos informó que cuando el cuerpo de bomberos llegó al restaurante Sake Express, alrededor de las 2:45 am. Sin embargo, el fuego ya había consumido desde la cocina hasta el ático del local de comida.

The Gastonia Fire Department responded to this commercial business fire early this morning at Sake Express located at: 1327 E. Franklin Boulevard in Gastonia. No injuries were reported. The Gastonia Fire Marshal’s Office has ruled the fire accidental in nature. #GFD pic.twitter.com/8DxkEfjIvP

— Gastonia Fire Dept (@GastoniaFire) March 31, 2023