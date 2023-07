Entrega gratuita de útiles escolares en Charlotte

Charlotte, NC.- Los estudiantes están de vacaciones pero el regreso a clases está en cuenta regresiva. Por eso, la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg anunció un evento de entrega gratuita de útiles escolares.

El evento anual «Stars & Cars» tendrá lugar el domingo 6 de agosto de 11 am a 2 pm en 1600 West Trade Street, Charlotte, NC 28208.

La Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg asegura que el evento no solo se trata de una entrega gratuita de útiles escolares sino que también representa un valioso apoyo moral y comunitario para los estudiantes.

Get ready, Mecklenburg County! We refuse to let any student start the school year behind. Join us on Sunday, August 6 for Stars & Cars, a FREE back-to-school supply giveaway. Spread the word, share the love! Let's equip our students for success.#StarsandCars #LawEnforcement pic.twitter.com/YIqwq3wqFK

— Meck Sheriff (@MeckSheriff) July 6, 2023