fin-de-semana-libre-de-impuestos-en-sc

Columbia, SC.- El tradicional fin de semana libre de impuestos está de regreso en Carolina del Sur, informó el gobierno de ese estado.

Del 4 al 6 de agosto se llevará a cabo esta excepción muy esperada en el estado, especialmente para el regreso a clases, que aplicará para la compra de determinados artículos.

El año pasado, hubo compras por más de $ 26,2 millones en artículos del fin de semana libre de impuestos, según datos del Departamento de Ingresos del estado (SCDOR, por sus siglas en inglés).

​Los artículos elegibles se pueden comprar sin pagar el 6% del impuesto sobre las ventas del estado y cualquier impuesto local aplicable durante este período, a menudo llamado Feriado del impuesto sobre las ventas, señala un comunicado.

Entre los artículos incluidos en el fin de semana libre de impuestos se encuentran computadoras, impresoras, útiles escolares, ropa y accesorios, zapatos y ciertos artículos para la cama y el baño, entre otros.

