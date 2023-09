Encuentran tarjeta de debito y la usan para comprar ¡Arrestados!

Charlotte, NC.- Dos empleados de Charlotte Water resultaron arrestados después de comprar en una tienda con una tarjeta de debito extraviada.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg obtuvo órdenes de arresto por fraude con tarjetas de transacciones financieras contra los dos sospechosos.

El hecho ocurrió la mañana del jueves 21 de septiembre en QuikTrip (QT) en 3025 Wilkinson Boulevard. Los oficiales llegaron al sitio después de una denuncia de un persona que afirmó que le robaron su tarjeta de debido.

El reporte policial indica que los oficiales revisaron el video de vigilancia de la tienda que mostraba a la víctima mientras accidentalmente dejaba caer su tarjeta de débito al suelo antes de irse.

