Encuentran caimán dentro de vivienda en NC

New Hanover, NC.- Un inspector de viviendas en el condado New Hanover, Carolina del Norte, hizo un descubrimiento inusual. No se trataba de daños en la estructura sino un caimán que se coló hasta el ático.

El condado New Hanover hizo la revelación en una publicación en su cuenta de Twitter. “Uno de nuestros oficiales de cumplimiento de código encontró este caimán de 8 pies mientras inspeccionaba un nuevo sitio de construcción de una casa”.

Ver más: Hispano sufrió brutal ataque de caimán

En la publicación incluyó una foto del animal entre varios equipos en el ático.

Have you ever seen an alligator in an attic?

One of our code compliance officials found this 8-foot alligator while inspecting a new home construction site 😱

Thank you to our officials who work hard to make sure buildings and homes are safe for our residents – and 'gator free! pic.twitter.com/p089texDgV

— New Hanover County (@NewHanoverCo) March 9, 2023