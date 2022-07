Cooper llama a la prevención ante variante BA.5

Raleigh, NC.- El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, llamó a la prevención en medio de la pandemia de COVID-19 y la aparición de la nueva variante BA.5, la más común en el estado.

Cuarenta y uno de los condados de Carolina del Norte tienen niveles comunitarios altos de COVID-19, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Cooper emplazó a los habitantes de Carolina del Norte a mantenerse preparados y estar al día con las vacunas y los refuerzos, tener un suministro de pruebas y buscar tratamiento si dan positivo.

“Si bien las variantes de COVID continúan infectando a las personas, tenemos las herramientas para protegernos de los efectos más graves de este virus”, dijo el gobernador Cooper en un comunicado. “Vacúnese y refuerce, use una máscara en el interior de las multitudes si cree que necesita una mejor protección y si se infecta, hable rápidamente con un profesional de la salud sobre tratamientos efectivos como Paxlovid”.

Cooper agregó que los casos van en aumento con esta variante BA.5, por lo que animó a todos los habitantes de Carolina del Norte a que conozcan su riesgo y tomen medidas para protegerse.

Cases are on the rise across the country with a new variant. Stay vigilant by making sure you're up to date on vaccines and boosters, having a supply of tests and seeking treatment if needed.https://t.co/CGj7UcKrnv pic.twitter.com/mdYoWAVVQO

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) July 19, 2022