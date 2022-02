CMPD revela fotos de sospechoso por muerte de conductor latino de CATS

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD) publicó fotos del vehículo sospechoso en la muerte a tiros de un conductor latino de CATS, la semana pasada.

En las imágenes divulgadas de CMPD se aprecia a un hombre que conduce una camioneta negra.

La policía indicó que el vehículo es un automóvil Honda Pilot de 2003 a 2005 que tiene estribos. Además, enfatiza en que este modelo tiene las luces de retroceso a los lados de la matrícula y son grandes y cuadradas.

El conductor del vehículo no se aprecia con claridad, pero se trata de un hombre.

We believe the suspect’s car to be a 2003-2005 black Honda Pilot. You will notice that the black Honda Pilot has running boards. The backup lights on this model are the large squares on the sides of the license plate. #cltnews #CharlotteNC #clt pic.twitter.com/NWZ79aQ55x

La policía pide a la población comunicarse con Crime Stopper al 704-334-1600 si el conductor le parece familiar o si sabe de una persona que tiene un vehículo como el descrito. También puede contactar a CMPD al 704-336-7600.

La muerte del conductor latino de CATS (Charlotte Area Transit System) ha conmocionado a la ciudad. La víctima, identificada como Ethan Rivera, sufrió heridas de bala en un incidente vial mientras cumplía su ruta y trasladaba a pasajeros.

“Todos tenemos el corazón roto y exigimos justicia”, dijo Rebecca Rivera, tía de Rivera en una declaración a Charlotte Obeserver.

El jueves 17 de febrero se llevará a cabo una vigilia a las 7 pm en Camp Greene Park en Charlotte en memoria de Ethan Rivera, de 41 años.

This is the suspect we are seeking in this case. If you recognize this person and especially if the person looks familiar and you know that person to drive a car like this, we need your help. Ethan’s family deserves your help. Contact @CLTCrimeStopper today! #cltnews #clt. pic.twitter.com/mVuVxA3rDy

— CMPD News (@CMPD) February 15, 2022