Cierran Highway 421 por choques múltiples   

Watauga, NC.- Un accidente con múltiples vehículos involucrados la mañana de este lunes obligó al cierre de Highway 421 en el condado Watauga, informaron las autoridades.

Una publicación en Facebook del Departamento de Bomberos de Deep Gap indica que en el accidente estuvieron involucrados más de 20 vehículos.

Highway 421 está cerrada en el tramo entre Brown’s Chapel Rd y Parkcrest Dr.

Las autoridades advirtieron la posibilidad de carreteras heladas este lunes en la mañana debido a los pronósticos de lluvia y aguanieve.

🚨 Morning commute conditions are challenging for much of the state.

PLEASE:

⚠️ Slow down

⚠️ Wipers on = Lights on

⚠️ Keep safe following distance

👉 https://t.co/AGDVnBcrXk#ncwx pic.twitter.com/msmZUmG1l4

— NCDOT (@NCDOT) February 7, 2022