Charlotte destinará $ 250 millones para equidad racial

Charlotte, NC.- Una nueva asociación público-privada de 250 millones de dólares a nivel comunitario avanzará en la equidad racial en Charlotte, según se anunció en una reunión de miembros de la comunidad y líderes cívicos en la Universidad Johnson C. Smith.

Durante el acto se anunciaron 80 millones de dólares de la ciudad de Charlotte y otras fuentes públicas, 97 millones de dólares de filantropía privada y 19 millones de dólares de deuda y capital de bajo rendimiento, lo que supone un total de 196 millones de dólares para alcanzar el objetivo de 250 millones.

Del cuarto de billón de dólares que la iniciativa pretende recaudar, el 84% será en forma de donaciones y subvenciones filantrópicas, así como de dinero público. El 16% estará compuesto por deuda y capital de baja rentabilidad para inversiones en los seis corredores de oportunidades de Charlotte. También se concederán subvenciones filantrópicas en estos corredores.

«Los problemas a los que nos enfrentamos como comunidad son más grandes, más amplios y más profundos de lo que cualquier organización puede abordar por sí sola», dijo la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles.

“La visión de este esfuerzo es establecer una asociación público-privada para lograr la equidad racial, la justicia social, la oportunidad económica y la movilidad ascendente. La respuesta de nuestros socios corporativos ha superado incluso lo que yo podía esperar».

