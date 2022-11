Charlotte, NC.- El Día de los Muertos es una celebración que trasciende fronteras. La tradición tiene su origen en México pero con el paso de los años se extendió a otros países de América Latina y a Estados Unidos.

El Día de Muertos implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor, según gobierno de México.

La celebración se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre ya que esta se divide en categorías: De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los “muertos chiquitos” o niños, y el día 2 de noviembre a los Fieles Difuntos, es decir, a los adultos.

Para celebrar, las familias colocan ofrendas y altares; además, adornan las tumbas con flores y muchas veces hacen altares sobre las lápidas.

Celebra el Día de los Muertos en Charlotte

En el área de Charlotte, hay varios sitios que tienen preparadas celebraciones para el Día de los Muertos. Progreso Hispano News te ofrece tres lugares cercanos a los que puedes asistir.

Rosalia Torres-Weiner en UNCC

La artista y activista local, Rosalia Torres-Weiner de Red Calaca Studio celebrará una miniresidencia en la UNCC. “Tenemos un montón de eventos emocionantes, incluyendo un taller de fabricación de flores de papel, y una recepción!”, señala la invitación. Las personas pueden llevar fotos de sus seres queridos fallecidos. Más información AQUÍ.

Fecha: Hasta el 4 de octubre

Hasta el 4 de octubre Lugar: Galería de arte Popp-Martin Student Union en UNC Charlotte (8845 Craver Rd, Charlotte, NC 28262)

Galería de arte Popp-Martin Student Union en UNC Charlotte (8845 Craver Rd, Charlotte, NC 28262) Entrada: Libre

Coalición Latinoamericana

La Coalición Latinoamericana invita junto a Levine Museum of the New South su 18 edición del Festival anual del Día de los Muertos de Charlotte, con exhibiciones de altares comunitarios, comidas tradicionales, bailes folclóricos, música en vivo, artesanías culturales y actividades para niños. Más información AQUÍ.

Fecha: Sábado 5 de noviembre (a partir de las 12 pm)

Sábado 5 de noviembre (a partir de las 12 pm) Lugar: Camp North End (300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206)

Camp North End (300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206) Entrada: Libre

Día de Los Muertos Art Exhibition & Celebration

Young Affiliates of the Mint invitan a una visita íntima a la Exposición de Arte de Día de Muertos de Rosalía Torres-Weiner en The Artisan’s Palate. Habrá un panel de discusión de preguntas y respuestas de los artistas. Todas las ganancias del evento se utilizarán para ayudar a compensar el costo de los recorridos escolares de Charlotte-Mecklenburg en The Mint Museum. Más información AQUÍ.

Fecha: Martes 18 de noviembre (6 pm a 8pm)

Martes 18 de noviembre (6 pm a 8pm) Lugar: The Artisan’s Palate (1218-A E 36th St Charlotte, NC 28205)

The Artisan’s Palate (1218-A E 36th St Charlotte, NC 28205) Entrada: $18

Video: Una tradición mexicana que trasciende fronteras