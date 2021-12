Banderas a media asta en homenaje a Bob Dole

Raleigh, NC.- Las banderas a media asta en las instalaciones estatales de Carolina del Norte rendirán homenaje al exsenador Bob Dole, fallecido el domingo a los 98 años.

Hasta el 9 de diciembre las banderas de Estados Unidos y de Carolina del Norte estarán a media asta.

El republicano Bob Dole representó a Kansas en el Senado de los Estados Unidos de 1969 a 1996. Durante sus 27 años como senador, Dole sirvió dos períodos como líder de la mayoría del Senado.

«Bob Dole fue un verdadero servidor público que con humor, gracia y dignidad trabajó para hacer que Estados Unidos fuera más fuerte y seguro”, recordó el gobernador Roy Cooper.

