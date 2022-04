Acusan a hombre de matar a su hijo de 6 semanas

Gastonia, NC.- Un hombre ha sido acusado por la policía de haber matado a su hijo adoptado de 6 semanas, informaron las autoridades.

El caso se remonta al 1 de abril cuando el Departamento de Policía de Gastonia recibió una llamada de emergencia. En Prancer Court un bebé había sufrido una falla cardíaca.

El bebé era adoptado por Van Erick Custodio, de 42 años. Luego del traslado al hospital se determinó que su padre había abusado físicamente de él.

Pero, tras casi dos semanas internado el bebé de 6 semanas falleció el miércoles 13 de abril.

Ahora, las autoridades han presentado cargos contra Custodio por asesinato en primer grado. El hombre ya había sido arrestado el 11 de abril en el condado York de Carolina del Sur.

42yo 𝑽𝒂𝒏 𝑬𝒓𝒊𝒄𝒌 𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐𝒅𝒊𝒐 of Gastonia arrested in York County, SC on #GastoniaPD charges of felony physical child abuse of family's soon-to-be adopted 6wk old infant son.

Infant's injuries considered life-threatening.

Add'l details here https://t.co/6zSMzh2X97 pic.twitter.com/thAx1JsiDL

— Gastonia Police (@GPDNC) April 13, 2022