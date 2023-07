abierto-proceso-de-postulaciones-para-elecciones-en-nc

Charlotte, NC.- El proceso de postulaciones de candidatos para las próximas elecciones municipales ha abierto en Carolina del Norte.

Desde el viernes 7 de julio quienes busquen un cargo de elección popular tiene oportunidad de inscribir su candidatura. Este proceso finaliza el 21 de julio.

En Carolina del Norte unos 90 condados, incluido Mecklenburg, tienen elecciones primarias este año.

Para la postulación el candidanto debe cumplir con ciertos requisitos como tener 21 años, ser votante registrado del municipio, residir en el distrito o barrio en el que busca ser elegido, entre otros.

Las contiendas en las boletas en 2023 incluyen cargos de ciudades, pueblos y aldeas, como alcalde y miembros del concejo municipal, Junta de Educación, entre otros.

Candidate filing begins now for 2023 elections in about 90 NC counties! Candidate lists will be updated daily here: https://t.co/bRNwGGx3Gv

See press release: https://t.co/npZRs29vOz#ncpol #YourVoteCountsNC pic.twitter.com/QhZBSY1wer

— NCSBE (@NCSBE) July 7, 2023