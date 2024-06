Charlotte, NC.- Charlotte-Mecklenburg Police Department (CMPD) hace un llamado a la comunidad a estar atento a las estafas con los surtidores de combustibles durante las cargas en verano, por lo que ha emitido un llamado a través de sus redes sociales.

«¡Recarga energías este verano con seguridad! No sea víctima de estafas. Manténgase alerta en el surtidor de gasolina y proteja sus finanzas de cualquier desvío no deseado», escribieron en su cuenta X.

El CMPD alerta a seguir consejos para pasar un verano divertido y seguro mientras carga combustible en los surtidores.

SCAM ALERT 🚨

Fuel up this summer with safety! Don't fall victim to skimming schemes. Stay alert at the gas pump and protect your finances from any unwanted siphoning.

Follow the tips to have a fun and safe summer while fueling up at the pumps! pic.twitter.com/N9StHdA9IX

— CMPD News (@CMPD) June 17, 2024