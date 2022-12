Tribunal Supremo aplaza fin de Título 42

Washington, DC.-El U.S. Supreme Court a solo horas de que se levantara el Título 42, este miércoles 21 de diciembre, aplaza el fin de esta normativa que permite a la administración Biden expulsar rápidamente a los migrantes que entran por la frontera sur.

Sin embargo, se presentará una moción por una coalición de 19 estados republicanos con el fin de alargar la medida migratoria que entró en vigor desde marzo del 2020, por orden del expresidente Trump.

La medida Título 42 tiene el objetivo de impedir nuevos brotes de covid-19 en territorio estadounidense. Por esta razón, si llega el fin de esta medida existe el temor de que la frontera sur del país colapse por la llegada masiva de migrantes para entrar a Estados Unidos.

Sin embargo, el fallos del presidente del Supremo, John Robert es temporal. Por el momento, la administración Biden debe presentar nuevos argumentos ante el Tribunal Supremo, si realmente qué quiere eliminar esta polémica medida migratoria.

Texas National Guard are working around the clock to secure our border.

Many are away from family & loved ones this Christmas.

Thank you for your selfless service & for protecting your fellow Texans. pic.twitter.com/Ali4bFNndH

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 22, 2022