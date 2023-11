Texas aprueba la controvertida Ley SB 4

Austin, TX.- La Cámara de Representantes de Texas en su mayoría republicana el martes 14 de noviembre, aprobó el proyecto de Ley SB 4, que otorga la facultad a la policía local de detener y expulsar a inmigrantes indocumentados.

Esta Ley SB 4 es considerada la más dura y polémica en su tipo. Sin embargo, anteriormente había sido propuesta, pero no había logrado el éxito, hasta el 16 de noviembre cuando contó con los votos necesarios para su aprobación.

Se estima que esta nueva ley reformará el Código Penal de Texas para permitir que los oficiales arresten a «sospechosos» en cualquier parte del estado. El alegato de la policía estatal serán que entraron ilegalmente a Estados Unidos.

Básicamente, los oficiales tendrán el permiso extraordinario para expulsar a los inmigrantes. En caso de que los sospechosos se resistan, se podrían aplicar penas por delitos menores a graves en segundo grado con una posible sentencia hasta de 20 años.

Ahora, el proyecto SB 4 aprobado llegará al despacho del polémico y radical antiinmigrante gobernador de Texas, Greg Abbott.

