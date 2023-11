Jueza impidió la destrucción de la valla de alambre de púas de Texas

Austin, TX.- La jueza de distrito Alia Moses en Del Rio, Texas impidió temporalmente, que las autoridades federales de inmigración destruyeran la valla de alambre de púas distribuido a los largo de la frontera con México, que tiene el fin de impedir el paso de inmigrantes al país.

Por ahora, la administración Biden no podrá cortar o retirar el alambre de púas fronterizo hasta el próximo 13 de noviembre. Mientras tanto, se considerará la demanda presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton.

Este fiscal republicano, Paxton acusa directamente a la administración Biden de destruir ilegalmente propiedad del Estado.

La jueza Moses también acusó a la administración Biden de que probablemente seguirá dañando la cerca de alambre sin una orden judicial. Moses designado por el expresidente George W. Bush dijo, «En este expediente no aparece ninguna gran calamidad pública que justifique la destrucción de propiedad».

