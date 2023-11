USCIS actualiza las peticiones de Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ)

Washington, DC.- La United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) adjudicó las peticiones de Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ) por medio de la actualización en el Manual de Políticas lo que mejorará el proceso de peticiones SIJ.

De este modo, la USCIS tendrá un plazo de 180 días para adjudicar una petición SIJ, solo se aplicará a la petición inicial de algunos solicitantes. Pero no se extiende a la adjudicación de cualquier moción o apelación.

Ver más: Biden anuncia $485 millones a Latinoamérica para ayudar a venezolanos

SIJ es una clasificación de inmigración para los no ciudadanos en Estados Unidos que requieren la protección de un tribunal de menores porque han sido víctimas de abusos, abandono o descuido por parte de sus padres.

Los solicitantes pueden pedir una clasificación SIJ usando el Formulario I-360, Petición para Amerasiático, Viudo(a), o Inmigrante Especial.

Así pues, los no ciudadanos con clasificación SIJ pueden ser elegibles para el estatus de residente permanente legal. Esta también se conoce como «Green Card» o Tarjeta Verde.

On #VeteransDay, USCIS honors all who have devoted their lives in service to our country. Since 2002, USCIS has naturalized more than 158,000 members of the U.S. military around the world. pic.twitter.com/UzfwqJMbOU

— USCIS (@USCIS) November 9, 2023