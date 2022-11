Seguirán las expulsiones a pesar de la suspensión del Título 42

Washington, DC.- Un juez federal le otorgó al U.S. Department Homeland Security (DHS) un plazo de cinco semanas para la suspensión del programa Título 42, una medida sanitaria utilizada para expulsar a inmigrantes que entraban por la frontera sur del país de manera inmediata.

De esta forma, Blas Nuñez-Neto, subsecretario interino del DHS explicó a unas declaraciones, «Estamos activando nuestros planes». Así explicó adelantando a los migrantes que cuando se el Título 42, ya habrá otro mecanismo que regule el acceso a Estados Unidos de migrantes.

Ver más: Juez Emmet Sullivan prohíbe expulsión de migrantes bajo el Título 42

Por el momento se especula que una vez el Título 42 sea suspendido el 21 de diciembre, entrará en vigor el Título 8. Este permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entradas, dando la autoridad al gobierno para deportar o penalizar a los que incumplan con los requisitos.

Parte del plan de la administración Biden incluye medidas para reducir los tiempos de procesamiento. Además, aplicará medidas para quienes crucen ilegalmente al país, y buscará trabajar más de la mano con su socio estratégico, México, para frenar que los migrantes lleguen a Estados Unidos.

#ICYMI: Statement on Court Granted Stay That Temporarily Keeps the Title 42 Public Health Order in Place ⬇️https://t.co/GSesDcLK0J pic.twitter.com/IXcQOT9rBt

— Homeland Security (@DHSgov) November 21, 2022