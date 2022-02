Patrulla Fronteriza sigue arrestando inmigrantes en Texas

Río Grande, TX.- La Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Río Grande (RGV) de Texas, arrestó a 27 inmigrantes en 4 operaciones que incluía la trata de personas, así lo informó en un comunicado Customs and Border Protection (CBP).

En primer lugar, la Patrulla Fronteriza dio con unos contrabandistas cerca de Linn, Texas. Pese a que el conductor se dio a la fuga, cuando los agentes se disponían a inspeccionar la camioneta. En esta situación, encontraron a un niño que viajaba solo de origen guatemalteco.

Ver más: Border Patrol encaran al secretario de seguridad nacional

Posteriormente, los agentes de RGV dieron el alto a una camioneta en La Gloria, Texas, y mientras el conductor huía, los agentes detenían a 11 inmigrantes.

Más tarde, en Hidalgo, Texas por medio de cámaras de seguridad, los agentes dieron un vehículo donde habían 5 inmigrantes, donde el conductor también se escapó. Para esta operación la Patrulla Fronteriza necesitó apoyo aéreo para desplegar la maniobra.

Your second look could be a #HumanTrafficking victim’s second chance.

Learn how to identify signs of human trafficking – and if you suspect it, report it: https://t.co/ZJHrskMt0H pic.twitter.com/TJrDyQ875Y

— DHS Blue Campaign (@DHSBlueCampaign) February 2, 2022