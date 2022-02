Border Patrol encaran al secretario de seguridad nacional

Laredo, TX.- El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, fue protagonista de la frustración de los agentes de la U.S. Border Patrol, que fueron registradas en audios y videos por testigos.

Las múltiples quejas de los Border Patrol van desde el manejo de pandemia del covid-19 hasta las decisiones tomadas con respecto a la grave crisis de inmigración que se sufre a diario en la frontera sur con México.

De esta manera, una situación tensa se vivió cuando un agente le dio la espalda al secretario Mayorkas. Al mismo tiempo, otro cuestionaba a Mayorkas por llevar puesta una chaqueta de los Border Patrol.

NEW: Border Patrol agents in Laredo got into a heated exchange with BP Chief Raul Ortiz during DHS Secretary Mayorkas’ visit today.

“For evil to triumph is for good men to do nothing. Good men are doing nothing. You’re allowing illegal aliens to be dropped off in communities!” pic.twitter.com/XbVUoVLxH7

— Bill Melugin (@BillFOXLA) January 29, 2022