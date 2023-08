NYC abrió centro para inmigrantes más grande en Manhattan

Nueva York, NY.- La administración de NYC utilizó el campo de fútbol en la Isla de Randall, en Manhattan para abrir el centro humanitario más grande construido para albergar a unos 3.000 inmigrantes adultos, que cuenta con aire acondicionado, duchas y baños.

El centro humanitario fue bautizado como Humanitarian Emergency Response and Relief Centers (HERRC) y está conformado por cuatro carpas para dormir. Inicialmente se recibirán unos 300 inmigrantes que estaban en albergues transitorios.

Ver más: Nueva modalidad de inmigrantes VIP con precios desde $10.000

El HERRC también cuenta con una carpa donde se recibe a los inmigrantes, se les aplica las pruebas rutinarias de covid-19 y tuberculosis, entre otras asistencias sanitarias. Además, luego de este proceso se les otorga un carnet de identidad.

El centro para inmigrantes también cuenta con una carpa para comer. Este espacio ofrece alimentos durante las 24 horas del día. Por otro lado, hay otra carpa donde se ubica una lavandería.

En este sentido, Christina Farrell, subcomisionada de la Oficina para el Manejo de Emergencias explicó, «Esta no es la solución para los próximos dos, tres o cuatro meses (pero) nos está dando un pequeño respiro para los próximos días».

I'm telling you: Start getting ready to take over Madison Square Garden.

————————————-

The Randall’s Island "Humanitarian Emergency Response and Relief Center" (HERRC) — the city’s largest such facility to date, opened today.

The “tent city” erected on… pic.twitter.com/MWPv75XZ1j

— Crime in NYC (@CrimeInNYC) August 20, 2023