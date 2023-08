Estados Unidos reabre oficina de USCIS en La Habana, Cuba

Washington, DC.- El Department of Homeland Security (DHS) anunció el jueves 17 de agosto, que reabrirá una oficina de USCIS que se encargará de los trámites de solicitudes migratorias en La Habana, Cuba, que por cinco años permaneció cerrada.

El comunicado del DHS, detalló que la oficina de la U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), hará las entrevistas y realizará el estudio de solicitudes migratorias.

Por ejemplo, esta oficina de la USCIS llevará a cabo entrevistas, estudios de solicitudes para los programas de reunificación familiar y de familiares refugiados o asilados.

Esta iniciativa de reabrir esta oficina, de acuerdo a Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, tiene el objetivo de ayudar a «reducir el número de cruces irregulares» en la frontera de México con Estados Unidos.

This administration is taking steps to reduce unlawful entries, deny resources to ruthless smuggling organizations, & streamline access to lawful, safe, and orderly pathways for those seeking humanitarian relief. Reopening the @USCIS field office in Havana helps us do just that. https://t.co/y0QbzuNi1c pic.twitter.com/ZCO9GCCOMy

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) August 17, 2023