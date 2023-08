Nueva modalidad de inmigrantes VIP con precios desde $10.000

Washington, DC.- La crisis migratoria de indocumentados a Estados Unidos se mantiene pese a las nuevas medidas para inmigrantes, no obstante, los traficantes de indocumentados crearon una modalidad VIP con pagos que orbitan los $10.000 para entrar al país.

Esta situación ha alertado a las autoridades de Texas que tienen el foco en las modalidades de tráfico de migrantes. Según se reportó los indocumentados VIP abordan aviones privados que aterrizan en Estados Unidos.

En este sentido el Texas Department of Public Safety (DPS) en sus recientes investigaciones indicó que el modus operandi incluye el cruce por la frontera. Posteriormente, los indocumentados son escondidos en pequeños aeropuertos para luego volar en jets privados.

Erick Estrada, sargento de la DPS declaró que la agencia detectó vuelos que tenían destinos a Dallas y Houston. Esta modalidad incluye dos vuelos; el primero lleva a los inmigrantes a un destino dentro de Texas; y el segundo, vuela más al norte del país.

