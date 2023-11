Nuevo proceso del parole humanitario para ecuatorianos

Washington, DC.- El U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) anunció el jueves 16 de noviembre, la implementación de un nuevo parole o permiso humanitario de Reunificación Familiar (FRP), para algunos ciudadanos de Ecuador.

Este procedimiento permite que un beneficiario elegible sea considerado para el permiso de permanencia temporal. Esto al tiempo que espera que su visa de inmigrante, fundamentada en la familia, esté disponible.

Adicionalmente, se indica que el permiso está disponible solo por invitación. Así pues, es exclusivamente para algunos peticionarios que tienen un Formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero, aprobado a nombre de un beneficiario de nacionalidad ecuatoriana.

El National Visa Center (NVC) del U.S. Department of State (DOS) comenzará a emitir invitaciones a algunos solicitantes estadounidenses o residentes permanentes legales, cuyo Formulario I-130 a nombre del beneficiario de Ecuador está aprobado.

USCIS is implementing a new family reunification parole process for Ecuador. This process is available by invitation only to certain petitioners with a Form I-130, Petition for Alien Relative, approved on behalf of an Ecuadorian beneficiary.

Learn more: https://t.co/kZz7vafeX0

— USCIS (@USCIS) November 15, 2023