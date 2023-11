Más de 23 millones de inmigrantes en Estados Unidos tienen derecho a votar

Washington, DC.- Según un informe del American Immigration Council (AIC) publicado el martes 14 de noviembre, más de 23 millones de 45.3 millones de inmigrantes en Estados Unidos, tienen derecho a votar, lo que representa el 13.6% de la población del país.

Nan Wu, directora de investigación del AIC, organización promotora de una reforma migratoria, dijo «Cuando uno presta atención a las noticias tiene una percepción particular y, a menudo, negativa de la inmigración en Estados Unidos».

De acuerdo a las conclusiones del AIC, en 2021 los inmigrantes pagaron más de $524.000 millones en impuestos. Adicionalmente, sumaron un poder adquisitivo de $1.4 billones, y representaron el 22% de todos los empresarios.

Aproximadamente, el 78% de la población de origen extranjero tienen edades entre los 16 y 64 años de edad. En comparación con el 61.4% de la población nativa de Estados Unidos, lo cual implica que los inmigrantes tienen mayor presencia en la fuerza laboral.

