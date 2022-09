Nueva jornada legal para tramitar ciudadanía estadounidense

Los Ángeles, CA.- La American Immigration Lawyers Association (AILA) anunció este martes, una jornada nacional de información y cooperación para impulsar a los ciudadanos con residencia permanente para tramitar la ciudadanía estadounidense.

Este esfuerzo de la AILA está apalancado por The National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO) y la National Partnership for New Americans (NPNA).

Inicialmente, la jornada nacional para tramitar la ciudadanía estadounidense se programó para el 17 de septiembre. Casualmente, coincidiendo con la celebración del Día de la Ciudadanía en Estados Unidos.

En este sentido, la jornada de información cuenta con el apoyo de abogados de inmigración, estudiantes de derecho, asistentes legales y miembros de la comunidad. Con la finalidad de acompañar a los residentes permanentes legales si son elegibles para el trámite de naturalización.

Naturalized citizens are powerful & their voting muscle could decide elections in various politically important states. Thank you @axios for covering this report we released yesterday with @SEIU , @APIAVote & US Immigration Policy Center! #NewAmericanVoters https://t.co/44N710Hmlr

Benjamín Johnson, director ejecutivo de AILA en un comunicado advirtió que convertirse en un ciudadano estadounidense, «es un proceso complejo». Además, contar con la ayuda de un experto en leyes de inmigración permite que el proceso sea «más fácil».

Let’s increase Latino voter participation in Los Angeles! 🗳💪🏽

Ahead of the general elections, we're holding the first of the Los Angeles #VeYVota Voter Forums — a place where Latino voters can discuss the issues most important to their cities and communities. pic.twitter.com/YgScsWInBZ

— NALEO Educational Fund (@NALEO) September 14, 2022